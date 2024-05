Torcida do Fluminense no Morumbis - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 13/05/2024 15:01

Rio - Em busca de sair da zona do rebaixamento, o Fluminense tem uma difícil missão a ser enfrentada nesta segunda-feira (13). O Tricolor enfrenta o São Paulo, às 20h (de Brasília), no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão, e o estádio do clube paulista não costuma trazer bons resultados para os cariocas.

Nos últimos dez anos, o Fluminense só venceu o São Paulo no Morumbi apenas duas vezes. Em um recorte geral, os números pioram ainda mais. São sete vitórias, 12 empates e 27 derrotas em 46 jogos disputados no estádio do adversário. O aproveitamento é de apenas 23.91%.

A equipe de Fernando Diniz não vem fazendo um bom início de Brasileirão, e se encontra na 17ª colocação. É o pior início do clube na competição nos últimos anos. Além disso, é a primeira vez desde 2020 que o Fluminense se encontra na zona do rebaixamento.

Segunda vitória seguida com o time titular pela primeira vez na temporada

Além de tentar quebrar uma sequência negativa no Morumbi — não vence por lá há quase quatro anos —, o Fluminense busca vencer dois jogos seguidos com o seu time titular pela primeira vez em 2024. Desde que o elenco principal retornou de férias, o Tricolor ainda não conseguiu engatar uma sequência na temporada.

Um resultado positivo nesta noite pode dar moral para a equipe de Fernando Diniz, que tem pela frente um jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, no Maracanã, e que pode garantir a vaga nas oitavas de final da competição.

Caso triunfe sobre o São Paulo, o Tricolor das Laranjeiras dará um salto na tabela, podendo chegar à nona colocação do Brasileirão.