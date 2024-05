Manoel, zagueiro do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Manoel, zagueiro do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 14/05/2024 14:02

Rio - Substituído no intervalo da partida entre Fluminense e São Paulo, na última segunda-feira (13), o zagueiro Manoel passará por exames no retorno ao Rio para saber se há ou não lesão na coxa direita. O defensor teve uma melhora nesta terça (14), mas ainda há preocupação. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

Manoel ficou caído no gramado nos minutos finais do primeiro tempo. O lance, inclusive, foi o que motivou a forte discussão entre o atacante Luciano, do São Paulo, e Fernando Diniz, que resultou na expulsão do treinador.

Nos últimos jogos, Manoel vem ganhando chances no time titular. O zagueiro marcou o gol da vitória sobre o Colo-Colo, em Santiago, que colocou o Flu em situação confortável no Grupo A da Libertadores.

No Campeonato Brasileiro, a realidade é outra. Após seis rodadas, o Tricolor está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com cinco pontos.