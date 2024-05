Felipe Andrade - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/05/2024 14:50

Rio - Em busca de uma vitória para selar a classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Fluminense terá sua quarta dupla de zaga diferente na partida contra o Cerro Porteño, na próxima quinta-feira, no Maracanã. O Tricolor não poderá contar com Felipe Melo suspenso e corre o risco de não ter Manoel também. O zagueiro, de 34 anos, atuou apenas no primeiro tempo contra o São Paulo, e deixou o jogo com dores na coxa direita.

A dupla foi titular nos dois últimos jogos do Fluminense na competição e teve bom desempenho. O Tricolor saiu sem levar gols dos jogos contra o próprio clube paraguaio e contra o Colo Colo, longe do Rio de Janeiro. Antes deles, Felipe Melo e Thiago Santos formaram dupla na estreia contra o Alianza Lima, no Peru, e Martinelli e Felipe Melo atuaram juntos contra o Colo Colo, no Maracanã.



Para o setor, o Fluminense conta com Antônio Carlos e Felipe Andrade como opções imediatas. Os dois, inclusive, formaram a dupla de zaga no segundo tempo contra o São Paulo, no Morumbi. Thiago Santos está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, e deverá ficar como opção no banco. Outra possibilidade é Fernando Diniz voltar a improvisar Martinelli no setor.



O setor tem sido um grande problema para o Fluminense na temporada. No Brasileiro, o Tricolor levou 12 gols em seis jogos e tem a defesa mais vazada da competição. O zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, foi contratado, mas só chegará ao Tricolor a partir de julho.