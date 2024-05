Bahia e Vitória também querem a paralisação do Brasileirão - Divulgação/Bahia e Vitória

Publicado 14/05/2024 20:30

Salvador - O coro pela paralisação do Campeonato Brasileiro devido à tragédia no Rio Grande do Sul aumentou. Na noite desta terça-feira, 14, Bahia e Vitória se posicionaram a favor de uma interrupção temporária da competição.

"Em solidariedade ao Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Vitória e o Esporte Clube Bahia SAF defendem a paralisação temporária do Campeonato Brasileiro. Nesse período, seguiremos buscando soluções e ações para ajudar a população e os Clubes atingidos", diz a nota dos clubes.

Mais cedo, o Atlético-MG também se manifestou publicamente a favor da paralisação do campeonato. O Galo já enviou um ofício à CBF com o posicionamento.

Na noite da última segunda-feira, os clubes da Liga Forte União também anunciaram que são favoráveis à paralisação do Campeonato Brasileiro . O grupo é formado por: Athletico; Atlético-GO; Criciúma; Cruzeiro; Cuiabá; Juventude; Fluminense; Fortaleza; Botafogo; Internacional; e Vasco. O bloco defende que "a paralisação se faz necessária como medida humanitária, consensual e de justiça de competição".

Cenário

No último fim de semana, a CBF emitiu um ofício aos clubes que participam do Brasileirão para que se posicionem de maneira formal e com urgência a respeito da paralisação do campeonato.

A iniciativa foi tomada após a solicitação do Ministério do Esporte , também por ofício, pela interrupção do temporária das rodadas em função da tragédia no Rio Grande do Sul.

Já no último domingo, a CBF anunciou que convocou uma reunião extraordinária para debater o tema no dia 27 de maio.

Tragédia no RS

De acordo com o balanço da Defesa Civil, publicado às 18h31 desta terça-feira, 149 pessoas já morreram devido à tragédia. Além disso, 112 estão desaparecidas e 806 estão feridas.