Arena do Grêmio ficou alagada após fortes chuvas em Porto AlegreCarlos Fabal / AFP

Publicado 13/05/2024 21:28 | Atualizado 13/05/2024 21:29

Rio - Nesta segunda-feira, 13, os clubes da Liga Forte anunciaram que são favoráveis à paralisação imediata do Campeonato Brasileiro por causa tragédia no Rio Grande do Sul. O bloco defende que "a paralisação se faz necessária como medida humanitária, consensual e de justiça de competição".

Nesta segunda-feira, todos os clubes da Liga Forte União na Série A se posicionaram perante o ofício enviado pela Confederação Brasileira de Futebol. De forma unânime e em bloco, todos são a favor da paralisação imediata do Campeonato Brasileiro até a data de 31 de maio de 2024.… — Liga Forte União (@LigaForteBR) May 13, 2024

No último fim de semana, a CBF emitiu um ofício aos clubes que participam do Brasileirão para que se posicionem de maneira formal e com urgência a respeito da paralisação do campeonato. A iniciativa foi tomada após a solicitação do Ministério do Esporte, também por ofício, pela interrupção do temporária das rodadas em função da tragédia no Rio Grande do Sul.

Assim, os clubes da Liga Forte expuseram seu posicionamento. O pedido pela paralisação foi unânime. Os seguintes clubes assinaram o documento: Athletico; Atlético-GO; Criciúma; Cruzeiro; Cuiabá; Juventude; Fluminense; Fortaleza; Botafogo; Internacional; e Vasco.

Já no último domingo, a CBF anunciou que convocou uma reunião extraordinária para debater o tema no dia 27 de maio.

Tragédia no Rio Grande do Sul

De acordo com o balanço da Defesa Civil, publicado às 18h41 desta segunda-feira, 147 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul. Além disso, 127 estão desparecidas e 806 estão feridas.