CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportiva - Marcos Oliveira

CPI da Manipulação de Jogos e Apostas EsportivaMarcos Oliveira

Publicado 13/05/2024 21:05 | Atualizado 13/05/2024 21:07

Brasília - A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas solicitará a quebra dos sigilos bancário e telefônico do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, que é acusado de pedir propina. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Jorge Kajuru (PSB-GO), confirmou a informação à Rádio Senado.

Em depoimento na sessão secreta desta segunda-feira à CPI, Glauber, inicialmente, se recusou a falar. No entanto, após conversa com o advogado, resolveu prestar informações. De acordo com ele, o áudio que o incrimina de pedir propina foi feito num grupo de árbitros de futebol.



Vale ressaltar que tal áudio chegou à CPI por John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo. Na entrevista concedida à Rádio Senado, Jorge Kajuru disse que o empresário recebeu a gravação vazada do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj)



"O advogado deu o nome: Rubinho. Ele que entregou. Então, cabe a nós agora, além do Coaf, quebrar o sigilo telefônico e bancário, chamar a delegacia do Rio de Janeiro, que ouviu ele, e por que entregou só uma parte? Cadê o restante? Se não obter pelo sigilo telefônico, vai ter que obter pelo presidente da Federação, que entregou".

Após a quebra dos sigilos, a CPI convocará Glauber para prestar novas informações. Ainda de acordo com Kajuru, caso o ex-árbitro se recuse, será dada voz de prisão.