Camisa de Raphinha que leva a frase 'Ore pelo Rio Grande do Sul' e a bandeira do estado - Lluis Gene/AFP

Publicado 13/05/2024 20:27

Espanha - Raphinha mostrou apoio às vítimas das fortes chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul. Após marcar na vitória do Barcelona sobre a Real Sociedad por 2 a 0, nesta segunda-feira, 13, ele mostrou uma camisa que vestia e levava a frase "Pray for RS (Ore pelo RS, em português)", além de uma bandeira do estado gaúcho. O clube catalão registrou o momento e publicou a foto nas redes sociais. Confira abaixo:

Com o resultado desta noite, o Barcelona chegou aos 76 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol. O Real Madrid, que aparece na ponta da tabela, não pode ser mais alcançado e já é matematicamente campeão da temporada 2023/24

Tragédia no Rio Grande do Sul

De acordo com o balanço da Defesa Civil, publicado às 18h41 desta segunda-feira, 147 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul. Além disso, 127 estão desparecidas e 806 estão feridas.