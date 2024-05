Álvaro Pacheco - Divulgação/ Vitória SC

Publicado 13/05/2024 19:47

ele comandará o time contra o Arouca, no próximo sábado (18), pela última rodada do Campeonato Português, antes de assumir o Cruz-Maltino. Rio - Com acerto encaminhado para ser o novo técnico do Vasco , Álvaro Pacheco ainda terá uma última missão no Vitória de Guimarães. Segundo o jornal "A Bola", de Portugal,, antes de assumir o Cruz-Maltino.

Atualmente, o Vitória de Guimarães ocupa a quinta posição do Campeonato Português, com 60 pontos. Em caso de vitória, o clube atingirá a maior pontuação de sua história em todas as edições do torneio. No entanto, não há mais chances de classificação à Liga dos Campeões.

No mesmo dia em que Pacheco comandará o Vitória de Guimarães pela última vez, o Vasco também estará em campo para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Mais uma vez, o time carioca terá o interino Rafael Paiva à frente da equipe.

A tendência é que Álvaro e Vitória de Guimarães cheguem a um acordo por uma rescisão amigável. Caso isso não aconteça, o Vasco terá que pagar a multa rescisória de 1 milhão de euros para contratar o treinador.

Álvaro Pacheco assinará por um ano com o Vasco, com a possibilidade de ampliar o contrato por mais uma temporada devido a metas contratuais. O Cruz-Maltino está sem um comandante oficial desde que Ramón Díaz deixou o comando após a goleada sofrida diante do Criciúma, no último dia 27.