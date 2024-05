Técnico de vôlei do Vasco agrediu jogadora em quadra - Reprodução

Publicado 13/05/2024 12:52

Rio - O técnico André Gava foi demitido pelo Vasco no último sábado (11) após agredir em quadra uma jogadora do time sub-15 de vôlei. O caso aconteceu durante o jogo contra o Vôleibarra, quando a atleta estava voltando para o jogo, durante uma substituição.

REVOLTANTE!



O técnico André Gava, da equipe feminina sub-15 do Vasco da Gama, foi desligado da equipe neste sábado após agredir uma jogadora da própria equipe em quadra.



O treinador da equipe empurrou a atleta camisa 4 do time quando ela estava voltando para o jogo, durante… pic.twitter.com/WD55fIniiZ — EsportudoW (@EsportudoW) May 12, 2024 Veja o momento da agressão:

A situação foi percebida pelo árbitro, que expulsou Gava imediatamente. Sem treinador, a partida foi encerrada. No momento da agressão o Vasco vencia o primeiro set por 17 a 14.

"O profissional (André Gava) foi desligado da equipe imediatamente, nem liderou o segundo jogo que teria no dia. O Vasco já conversou com os responsáveis dos atletas do time e da atleta envolvida no incidente. Reiterou o apoio e ofereceu todo o suporte para as famílias", disse o Vasco, em nota.



André Gava não tinha nenhum vínculo empregatício com o Vasco, já que o time de vôlei é fruto de uma parceria com o Grajaú. Apesar de ter aa chancela do Vasco, o time é licenciado e gerenciado por outra agremiação.