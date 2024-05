Dimitri Payet é a novidade na lista de relacionados do Vasco para jogo em São Januário - Leandro Amorim/vasco

Dimitri Payet é a novidade na lista de relacionados do Vasco para jogo em São JanuárioLeandro Amorim/vasco

Publicado 13/05/2024 10:55

Rio - Com dois passes para gols em 2024, o meia Dimitri Payet, de 37 anos, chegou a sete assistências na atual temporada. Com números impressionantes este ano pelo Vasco, o francês está na frente dos dois principais garçons do futebol carioca na última temporada: Jhon Arias, do Fluminense, e Arrascaeta, o Flamengo.

Em 2023, o colombiano do Fluminense foi o maior garçom do futebol nacional, ao lado de Luis Suárez. Ele deu 17 assistências para gols do atual campeão da Libertadores. Porém, na atual temporada, Arias tem apenas três assistências pelo Tricolor.



Arrascaeta, do Flamengo, vem sendo um dos principais garçons do futebol brasileiro há alguns anos. No ano passado, o uruguaio deu 13 assistências para gols do Rubro-Negro. Em 2024, o apoiador já deu cinco passes para gols do clube da Gávea.



Dimitri Payet chegou ao Vasco no meio do ano passado e até o momento fez 30 partidas pelo clube carioca. Ele anotou quatro gols e deu oito assistências no total pelo Cruz-Maltino.