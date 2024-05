Haaland foi o autor dos dois gols do Manchester City na vitória sobre o Tottenham - Ben Stansall / AFP

Haaland foi o autor dos dois gols do Manchester City na vitória sobre o TottenhamBen Stansall / AFP

Publicado 14/05/2024 17:57

O Manchester City conquistou uma vitória importantíssima nesta terça-feira (14) para seguir no objetivo de conquistar o tetracampeonato consecutivo da Premier League. A equipe treinada por Pep Guardiola venceu o Tottenham fora de casa pelo placar por 2 a 0. Haaland foi o autor dos gols da partida, válida pela penúltima rodada da competição.

Com o resultado, o Manchester City chega para a última rodada da Premier League na liderança, com dois pontos na frente do vice-líder, Arsenal. Para conquistar o tetracampeonato inédito na história da competição, os Citizens precisam vencer o West Ham, no próximo domingo (19), às 12h (horário de Brasília). Porém, a equipe de Guardiola pode se sagrar campeã caso os Gunners tropecem contra o Everton, no mesmo horário.

O JOGO

O primeiro tempo teve o Tottenham com a maior posse de bola. Entretanto, foi o Manchester City que criou as duas chances mais perigosas. Aos 15 minutos, Foden aproveitou a falha de Hojbjerg, pegou a bola e finalizou, mas o goleiro Vicario fez uma grande defesa. Já aos 44, foi a vez do zagueiro Dragusin salvar os Spurs, após chute de Bernardo Silva. Apesar das oportunidades dos Citizens, a primeira etapa acabou em 0 a 0.

Entretanto, isso mudaria logo aos cinco minutos do segundo tempo. De Bruyne fez um belo cruzamento rasteiro para Haaland, que só teve que completar para o gol e abrir o placar para o Manchester City.

Ederson ficou irritado ao ser substituído Ben Stansall / AFP Aos 17 minutos, o cenário ficou preocupante não apenas para os torcedores do Manchester City, mas para os brasileiros. O goleiro Ederson dividiu com o zagueiro Romero, do Tottenham, e ficou no chão após bater a cabeça. O brasileiro logo levantou, mas, seis minutos depois, foi substituído por decisão médica, dando lugar ao alemão Ortega.Com a entrada do goleiro de reserva, o Manchester City recuou suas linhas e adotou uma postura mais defensiva. Tal estratégia tomada por Guardiola dificultou muito a vida do Tottenham, que tinha problemas para criar seus ataques.

Porém, isso não significa que a defesa do Manchester City não apresentou falhas. Aos 40 minutos, Akanji bobeou ao ser desarmado por Son como último homem. O sul-coreano ficou com o campo livre para finalizar para o gol do Citizens, mas, ao finalizar, Ortega fez uma grande defesa e afastou o perigo, salvando a equipe treinada por Pep Guardiola.

Aos 45 minutos, a vitória do Manchester City foi sacramentada. Doku faz uma grande jogada individual e é derrubado na área por Pedro Porro, configurando pênalti. Na cobrança, Haaland chutou no canto superior direito do goleiro Vicario e deu números finais ao jogo.