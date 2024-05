Troféu da Copa América: torneio será entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos - Divugação/Conmebol

Publicado 14/05/2024 17:02 | Atualizado 14/05/2024 17:23

Rio - A Copa América de 2028 pode ser realizada nos Estados Unidos. Sede da competição neste ano, o país pode receber também a edição seguinte, de acordo com o "ge". Não há um prazo para definir o escolhido.

Existe um contrato para que os Estados Unidos recebam duas edições da Copa América. Porém, a realização da segunda edição depende da avaliação da primeira, que acontece entre junho e julho deste ano.

Entre a Copa América de 2024 e 2028, os Estados Unidos também vão sediar a Copa do Mundo de 2026 em conjunto com Canadá e México. O país, no entanto, vai receber a maioria dos jogos do Mundial.