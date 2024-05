Jorge Jesus tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o final de junho - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 14/05/2024 16:53

Arábia Saudita - Ex-treinador do Flamengo, o português Jorge Jesus deve permanecer no Al-Hilal para a próxima temporada. O clube saudita prepara uma oferta milionária para estender o contrato do técnico, e as conversas entre as duas partes estão bem avançadas. A expectativa é de que o novo vínculo seja acertado durante esta semana. As informações são do jornal "Record", de Portugal.

Jorge Jesus tem contrato válido com o Al-Hilal até junho deste ano. Entretanto, por causa do título do Campeonato Saudita e a campanha histórica que fez o time ser o dono da maior sequência de vitórias da história do futebol , o clube busca a renovação de contrato do português.

A tendência é que novo vínculo de Jorge Jesus seja válido até fim de 2024/25, e que o salário bata a casa dos 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 66,5 milhões) por mês. Além disso, o Al-Hilal ainda colocará um bônus de 20% caso vença o Campeonato Saudita, a Copa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia da próxima temporada.

O Al-Hilal, sob o comando de Jorge Jesus, conquistou 48 vitórias em 55 jogos disputados nesta temporada. Além disso, venceu os títulos do Campeonato Saudita e da Supercopa da Arábia Saudita. A equipe ainda disputará a final da Copa do Rei da Arábia Saudita, contra o Al-Nassr, ainda sem data definida.