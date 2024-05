Camisa de Raphinha que leva a frase 'Ore pelo Rio Grande do Sul' e a bandeira do estado - Lluis Gene/AFP

Camisa de Raphinha que leva a frase 'Ore pelo Rio Grande do Sul' e a bandeira do estadoLluis Gene/AFP

multar o atacante Raphinha, do Barcelona, por mostrar uma mensagem de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul na comemoração de seu gol, contra a Real Sociedad, na última segunda (13). O gaúcho exibiu, em inglês, a frase “Ore pelo Rio Grande do Sul” na camisa que usava por baixo do uniforme de jogo, ao lado da bandeira de seu estado. Espanha - O Comitê de Disciplina da Federação Espanhola decidiucontra a Real Sociedad, na última segunda (13). O gaúchona camisa que usava por baixo do uniforme de jogo, ao lado da bandeira de seu estado.

Na ocasião, Raphinha recebeu cartão amarelo do árbitro Cuadra Fernández. O atacante do Barcelona foi condenado a pagar uma multa de 601 euros (R$ 3,3 mil), enquanto o clube catalão recebeu uma punição de em 350 euros (R$ 1,9 mil).

"O jogador de futebol que, por ocasião de ter marcado um gol ou por qualquer outro motivo derivado das vicissitudes do jogo, levante a camisa e exiba qualquer tipo de publicidade, lema, legenda, siglas, anagramas ou desenhos, qualquer que seja o seu conteúdo ou a finalidade da ação, será sancionado, como autor de infração grave, com multa até 3.000 euros e repreensão, sendo esta registada pelo árbitro no relatório de arbitragem", prevê o artigo 96 do Código Disciplinar espanhol, no qual Raphinha foi enquadrado.



Raphinha é natural de Porto Alegre e cresceu na Restinga, região periférica da capital gaúcha. Desde o início das enchentes, ele tem ajudado seu estado com doações.