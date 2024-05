Estádio do Beira-Rio ficou alagado, assim como a cidade de Porto Alegre - Anselmo Cunha / AFP

Estádio do Beira-Rio ficou alagado, assim como a cidade de Porto AlegreAnselmo Cunha / AFP

Publicado 14/05/2024 09:40 | Atualizado 14/05/2024 09:42

Rio Grande do Sul - Com os jogos do Brasileiro adiados até o fim do mês por conta das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul nas últimas semanas, o Internacional deverá ficar algum tempo sem atuar no Beira-Rio, quando a situação se normalizar em Porto Alegre. Como a grama do estádio foi totalmente impactada pelas chuvas, o Colorado terá que fazer o replantio. O processo durará por volta de um mês. As informações são do "GE".

O clube gaúcho só poderá iniciar o processo quando limpeza estiver completa e a água der trégua. Na última segunda, o nível da água baixou no local e já era possível ver o campo do Beira-Rio. Porém, o começo do trabalho ainda deverá demorar.



"Está ocorrendo uma limpeza no estádio, enquanto o CT está abaixo da água. É preciso retirar todo o barro. O gramado ficou todo sujo. Tínhamos plantado a grama de inverno, mas se perdeu tudo. Quando estiver limpo, poderemos começar o plantio", diz Walter Aciar, consultor dos gramados do clube em entrevista ao portal "GE".



Ainda tem um fator que poderá atrapalhar o replantio do Beira-Rio: a temperatura. Quanto mais frio estiver, mais tempo o trabalho demora a ser concluído. A previsão é de que o frio avance no Rio Grande do Sul nas próximas semanas.