Troféu da Conmebol Libertadores - Divulgação/Conmebol

Troféu da Conmebol LibertadoresDivulgação/Conmebol

Publicado 14/05/2024 08:20 | Atualizado 14/05/2024 08:25

Rio - Representantes do futebol carioca na Libertadores, Botafogo, Flamengo e Fluminense tem compromissos decisivos nesta semana e dependendo dos resultados poderão encaminhar suas classificações para as oitavas de finais da Libertadores. Caso isso aconteça, pela primeira vez, o estado terá três representantes entre os 16 melhores clubes da América do Sul.

Além da edição de 2024, apenas em uma oportunidade, o Rio teve três clubes disputando a Libertadores no mesmo ano. Em 2012, Flamengo, Fluminense e Vasco estiveram no torneio. Porém, na ocasião, o Rubro-Negro acabou eliminado na primeira fase e apenas o Tricolor e o Cruz-Maltino avançaram para os mata-matas.



A situação mais tranquila é do Fluminense. Com oito pontos, o Tricolor lidera o grupo A. Caso derrote o Cerro Porteño, no Maracanã, nesta quinta, o atual campeão da América irá garantir a classificação para as oitavas de finais da competição, e terá grandes chances de avançar na primeira colocação.

Flamengo e Botafogo vivem situações mais complicadas. O Rubro-Negro tem apenas 4 pontos e está em terceiro lugar no grupo E. Nesta quarta-feira, o clube carioca recebe o Bolívar, com a obrigação de vencer, para seguir vivo na luta por uma vaga nas oitavas de finais da Libertadores.



Por último, o Alvinegro, que joga na quinta-feira, inicia sua sequência de dois jogos longe do Rio pelo torneio. Em segundo lugar no grupo D, o Botafogo precisa vencer o Univesitario, em Lima, para encaminhar sua vaga para a próxima fase. A classificação pode acontecer nesta rodada, em caso de vitória alvinegra, e tropeço da LDU contra o Júnior, em Quito.