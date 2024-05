Andrey Santos - Divulgação / Strasbourg

Publicado 13/05/2024 09:12

Rio - Vivendo um bom momento no Strasbourg, da França, o meia Andrey Santos, de 20 anos, poderá permanecer no clube atual por mais uma temporada. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea avalia a renovação do empréstimo.

O entendimento do clube londrino é de que o brasileiro ainda poderá evoluir mais, caso continue tendo chances no Strasbourg. Em breve, dirigentes do Chelsea irão se reunir com Andrey e também com o staff do meia para decidir o seu futuro.



Revelado na base do Vasco, Andrey Santos foi vendido ao Chelsea no fim de 2022. O brasileiro foi emprestado ao clube de São Januário no começo do ano passado e atuou no Cruz-Maltino até o meio do ano. No começo da temporada europeia, o meia foi emprestado ao Nottigham Forrest, da Inglaterra, mas não teve oportunidades.



No Strasbourg desde janeiro, Andrey Santos entrou em campo em dez partidas e fez seu primeiro gol na vitória sobre o Metz, neste domingo, pelo Campeonato Francês.