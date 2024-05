Vini Jr e Jude Bellingham posam para foto com a taça do Campeonato Espanhol - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr e Jude Bellingham posam para foto com a taça do Campeonato EspanholDivulgação / Real Madrid

Publicado 12/05/2024 13:40

Madri - Com a conquista do título do Campeonato Espanhol de forma antecipada e a classificação para mais uma final de Liga dos Campeões, os jogadores do Real Madrid celebraram junto à torcida neste domingo (12). O elenco e a comissão técnica foram à Praça de Cibeles, em Madri, para participar da comemoração oficial do clube pelo 36º troféu de LaLiga.

Um dos principais jogadores do time merengue, Vini Jr foi alvo de elogios dos torcedores. O meio-campista inglês Jude Bellingham afirmou que considera o brasileiro o melhor jogador do mundo, e a torcida do Real Madrid respondeu cantando: "Vinicius, Bola de Ouro! Vinicius, Bola de Ouro".

Apesar da discussão sobre ser eleito o melhor do mundo e a possibilidade de ganhar o prêmio, Vini Jr preferiu manter os pés no chão na última semana, quando foi entrevistado pela TNT Sports.



"Tenho a dizer que quero ganhar outra Champions League e que eu posso fazer grandes coisas nessa temporada. E depois tem tudo com a seleção brasileira. Todo mundo fala da Bola de Ouro, mas sou muito tranquilo. Se tiver que ser, virá no momento certo", declarou.

Na Liga dos Campeões desta temporada, o camisa 7 mandou a bola para as redes cinco vezes e deu quatro assistências em nove partidas. Ao todo, em 2023/24, Vini Jr participou de 30 gols do Real Madrid em 36 jogos.