Vini SouzaDivulgação / Sheffield United

Publicado 12/05/2024 19:40 | Atualizado 12/05/2024 19:41

Rio - Revelado na base do Flamengo, o volante Vini Souza, de 24 anos, pode mudar de clube no futebol europeu. De acordo com informações do jornalista italiano Rudy Galetti, o Milan tem interesse na contratação do brasileiro, que atua no Sheffield United, do futebol inglês.

O clube inglês comprou Vini no começo da última temporada europeia por de 12,5 milhões de euros (R$ 67,4 milhões). O Flamengo tinha 40% dos direitos 40% da mais-valia, ou seja, o lucro da venda do Grupo City, que administra o Lommel, clube que Vini defendeu anteriormente. Com isso, acabou levando 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões).

Em caso de uma nova negociação, o Flamengo irá receber o relativo ao mecanismo de solidariedade da Fifa somente. Na atual temporada, ele entrou em campo em 37 jogos e fez um gol pelo clube, que está na última colocação do Campeonato Inglês.

Revelado na base do Flamengo, Vini Souza foi negociado pelo Rubro-Negro em 2020 para defender o Lommel, da Bélgica. Ele passou pelo Mechelen, da Bélgica, e pelo Espanyol, antes de ser comprado pelo Sheffield United.