Arsenal venceu o United - AFP

Arsenal venceu o UnitedAFP

Publicado 12/05/2024 15:42

Inglaterra - Sob pressão e contra um gigante da Inglaterra, ainda que em má fase, o Arsenal cumpriu seu papel e reassumiu a liderança do Campeonato Inglês ao vencer o Manchester United por 1 a 0, neste domingo, no Old Trafford, estádio do rival. A uma rodada do final do campeonato, o time de Londres tem 86 pontos. O Manchester City soma um ponto a menos, mas ainda tem dois jogos a disputar.

LEIA MAIS: Lionel Messi desaprova nova regra da MLS



Em busca do quarto título consecutivo, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola enfrenta o Tottenham na terça-feira em jogo atrasado da 34ª rodada. O Arsenal, que na temporada passada liderou o campeonato por um longo período e deixou o título escapar no final, joga com o Everton, em casa, na última rodada, no domingo. Também em seu estádio e no domingo, o Manchester City recebe o West Ham. Em busca do quarto título consecutivo, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola enfrenta o Tottenham na terça-feira em jogo atrasado da 34ª rodada. O Arsenal, que na temporada passada liderou o campeonato por um longo período e deixou o título escapar no final, joga com o Everton, em casa, na última rodada, no domingo. Também em seu estádio e no domingo, o Manchester City recebe o West Ham.

LEIA MAIS: Conmebol remarca jogos de Grêmio e Inter



O Arsenal, cujo último título no Inglês em 2003/2004, entrou em campo no Old Trafford pressionado. Mesmo um empate contra o United deixaria o City na liderança do campeonato e com um jogo a menos. O Manchester City ainda depende de seus próprios resultados para ser campeão, mas agora vê o Arsenal no topo e joga precisando do resultado contra o Tottenham. O Arsenal, cujo último título no Inglês em 2003/2004, entrou em campo no Old Trafford pressionado. Mesmo um empate contra o United deixaria o City na liderança do campeonato e com um jogo a menos. O Manchester City ainda depende de seus próprios resultados para ser campeão, mas agora vê o Arsenal no topo e joga precisando do resultado contra o Tottenham.