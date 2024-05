Em campo, time de Messi venceu o Montréal por 3 a 2, de virada - AFP

Publicado 12/05/2024 15:20





"Se criam esse tipo de regras, não dará certo", declarou Messi, flagrado pelas câmeras de transmissão. Estados Unidos - Astro do futebol mundial e camisa 10 do Inter Miami, o argentino Lionel Messi criticou a nova regra da MLS para evitar cera dos jogadores . Ao longo do duelo com o Montréal, o craque sofreu entrada dura e teve que deixar o campo por cerca de dois minutos."Se criam esse tipo de regras, não dará certo", declarou Messi, flagrado pelas câmeras de transmissão.

A nova medida vale para os atletas que ficarem no chão por mais de 15 segundos pedindo atendimento médico. Dessa forma, os jogadores são obrigados a ficarem por dois minutos fora do jogo. As exceções na regra ficam por conta de goleiros, possíveis lesões na cabeça, contusões graves e quando a falta que gerou o atendimento resultar em cartão para o infrator.

Em campo, o Inter Miami venceu o Montréal por 3 a 2, de virada. O destaque da partida foi Matías Rojas, ex-Corinthians, que marcou o primeiro em golaço de falta e deu assistência para Cremaschi selar a vitória da equipe.