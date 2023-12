Messi é a principal estrela da MLS - AFP

Publicado 15/12/2023 16:44

Estados Unidos - A Major League Soccer (MLS) anunciou, nesta sexta-feira (15), que adotará medidas rigorosas para tentar combater o antijogo no futebol dos Estados Unidos. A mudança mais polêmica será em relação aos atendimentos médicos, que quando acontecerem obrigarão os jogadores a ficarem por dois minutos fora do jogo.

A nova medida vale para os jogadores que permanecerem no chão por mais de 15 segundos pedindo atendimento médico. As exceções na regra ficam por conta de goleiros, possíveis lesões na cabeça, contusões graves e quando a falta que gerou o atendimento resultar em cartão para o infrator.

Outra regra importante adotada pela MLS será em relação às substituições. A partir de agora, o atleta que for substituído terá de deixar o campo no máximo dez segundos após o quarto árbitro levantar a placa com seu número. Caso contrário, seu substituto precisará esperar um minuto para poder entrar em campo, deixando sua equipe com um jogador a menos neste período. A medida não vale para substituições de goleiro e jogadores lesionados.

As medidas anunciadas serão válidas apenas para o futebol nos Estados Unidos. Como não foram aprovadas pela International Board, os protocolos adotados pela MLS não são considerados como novas regras.