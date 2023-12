Jorge Jesus é o técnico do Al-Hilal - Foto: Divulgação/X @Alhilal_FC

Publicado 15/12/2023 16:26

Arábia Saudita - Al-Hilal alcançou uma incrível marca nesta sexta-feira, 15, ao bater Al-Wehda por 2 a 0, pelo Campeonato Saudita. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus chegou ao 18º jogo seguido com vitória na temporada - entram na conta, portanto, todas as competições.





A sequência começou no dia 25 de setembro, com a vitória por 1 a 0 sobre Al-Jabalain, em partida válida pela Copa do Rei Saudita. No período, o Hilal marcou 51 gols e sofreu apenas três.

Também vale destacar que o time do técnico Jorge Jesus fechou o primeiro turno do Campeonato Saudita na liderança. Em 17 jogos, o Hilal somou 15 vitórias, dois empates e nenhuma derrota sequer. A distância para o segundo colocado, Al-Nassr, que tem um jogo a menos, é de dez pontos.