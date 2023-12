Domènec Torrent teve passagem curta pelo Flamengo em 2020 - Divulgação/Flamengo

Publicado 15/12/2023 15:16

Curitiba - O Athletico-PR avançou nas negociações para contar com o técnico Domènec Torrent, ex-Flamengo, no início da próxima temporada. As partes ajustam os últimos detalhes do contrato e o acordo deve ser concluído em breve. As informações são do site "ge".

Domènec Torrent teve reuniões com o departamento de futebol do Furacão, apresentou parte de seu projeto esportivo e recebeu retorno positivo para prosseguir nas negociações. O clube paranaense estava forte no mercado e chegou a sondar a situação de Juan Manuel Lillo, auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City - assim como Domènec, que também surgiu após se destacar na comissão técnica de Guardiola.

O técnico espanhol trabalhou no Brasil em 2020, mas não durou no comando do Flamengo. Foram apenas 26 jogos entre agosto e novembro, com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas. Seu último trabalho foi no Galatasaray, da Turquia, no primeiro semestre de 2022.