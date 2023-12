Joelinton em ação durante o jogo entre Newcastle e Milan, válido pela Liga dos Campeões - Foto: Paul ELLIS / AFP

Publicado 15/12/2023 21:20

Inglaterra - O gol de Joelinton no jogo contra o Milan, que aconteceu na última quarta-feira, foi eleito o mais bonito da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24. Abaixo, veja como foi o tento:

Apesar do gol, o Newcastle levou a virada no St. James Park, perdeu de 2 a 1 e acabou eliminado da Liga dos Campeões. O time inglês, inclusive, caiu para quarta colocação e sequer pegou a vaga para disputar o playoff da Liga Europa.

Os outros gols que concorreram foram: do brasileiro Arthur Cabral, do Benfica sobre o RB Salzburg; de Oscar Bobb, do Manchester City, na vitória sobre o Estrela Vermelha; e do brasileiro Samuel Lino, do Atlético de Madrid, na vitória sobre a Lazio.