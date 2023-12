Jogadores do Al Ahly posam para foto antes do jogo contra Al-Ittihad - Foto: Divulgação/ X @AlAhly

Publicado 15/12/2023 18:09

Arábia Saudita - Nesta sexta-feira, 15, o Fluminense conheceu o time que irá enfrentar na semifinal do Mundial de Clubes 2023. Será Al Ahly, que venceu Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por 3 a 1 no King Abdullah Sports City Stadium . A equipe egípcia tem bagagem na competição e avançou para a fase semifinal pela quarta vez seguida.

No Mundial de 2020, Al Ahly venceu Al-Duhail, do Catar, por 1 a 0, em partida válida pelas quartas, e garantiu vaga na semifinal. Nesta fase, contudo, o time egípcio perdeu para o Bayern de Munique por 2 a 0. Por outro lado, venceu o Palmeiras nos pênaltis por 3 a 2 e ficou com o terceiro lugar.

Já no Mundial de 2021, os egípcios venceram o Monterrey, do México, por 1 a 0, pelas quartas, e avançaram à semifinal. O destino quis um reencontro com o Palmeiras, que levou a melhor dessa vez e venceu por 2 a 0. Apesar disso, na disputa pelo terceiro lugar, Al Ahly não tomou conhecimento do Al-Hilal e goleou o time saudita por 4 a 0.

No Mundial de 2022, disputado no início deste ano, Al Ahly entrou na primeira fase. Nela, bateu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0. Nas quartas, os egípcios enfrentaram o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e venceram por 1 a 0.



Na semifinal, encararam o Real Madrid, mas foram derrotados pelo placar de 4 a 1. Na disputa do terceiro lugar, mediram forças contra o Flamengo e fizeram jogo duro, mas perderam de virada por 4 a 2.