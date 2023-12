Jorge rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 15/12/2023 17:30

Rio - O lateral-esquerdo Jorge, de 27 anos, que fez parte do elenco do Fluminense na atual temporada não deverá seguir no Palmeiras no ano que vem. O jogador tem contrato com o Alviverde até o fim de 2025, mas está fora dos planos. As informações são do portal "GE".

Jorge atuou em apenas quatro jogos pelo Fluminense. O lateral sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito no começo do ano e não atuou mais. De acordo com o site, o jogador deverá seguir se tratando no Tricolor até a sua recuperação. Depois será liberado.

Em relação ao Palmeiras, o lateral poderá ser emprestado ou ter seu contrato rescindido. O jogador, de 27 anos, foi contratado pelo Verdão em 2021, mas jamais conseguiu se firmar no clube paulista.

Revelado na base do Flamengo, Jorge se destacou no Rubro-Negro e foi vendido ao Monaco em 2017. No futebol europeu, o lateral passou sem brilho pelo clube francês e pelo Porto. Em 2019, voltou ao futebol brasileiro para defender o Santos e se destacou. Aquela foi sua última grande temporada. Em 2020, voltou ao Monaco, acabou sendo emprestado ao Basel, da Suíça, sem destaque. No ano seguinte foi comprado pelo Palmeiras.