Jhon Arias em treinamento pelo Fluminense na Arábia Saudita - Lucas Merçon / Fluminense

Jhon Arias em treinamento pelo Fluminense na Arábia SauditaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 15/12/2023 16:08

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira (18), quando enfrentará o vencedor de Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Al-Ahly, do Egito. Independente do adversário, o ponta Jhon Arias pregou respeito para trazer a "melhor versão" do Tricolor.

"Sabemos que será um jogo extremamente difícil, independentemente de quem passar. Temos de encarar com muito respeito. Vai definir a vaga de quem enfrentaremos, mas estamos focados na nossa forma de trabalhar para estarmos em campo com nossa melhor versão, nosso melhor Fluminense", afirmou Jhon Arias, em zona mista após o treinamento desta sexta (15).

Jhon Arias foi um dos principais nomes do Fluminense na conquista da Libertadores desta temporada. O colombiano tem 11 gols e 17 assistências em 59 jogos pelo Tricolor em 2023.

O Fluminense fará mais dois treinamentos antes da partida contra ou Al-Ahly ou Al-Ittihad pelas semifinais do Mundial de Clubes. A partida acontece no King Abdullah Stadium, às 15h (horário de Brasília).