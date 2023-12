Vini Jr. - Divulgação / Real Madrid

Publicado 15/12/2023 17:00

Rio - Sem atuar há um mês, quando se lesionou na derrota do Brasil para a Colômbia, pelas Eliminatórias, Vini Jr vem se recuperando bem e pode voltar aos gramados antes do esperado. De acordo com informações do portal "ESPN", o brasileiro tem chances de voltar a atuar no começo de janeiro.

Vini sofre uma contusão muscular na coxa esquerda, no dia 16 de novembro. Os prognósticos iniciais eram de que o brasileiro ficaria sem atuar até fevereiro. Porém, a recuperação positiva do atacante fez o Real alterar o prazo.

Existe a possibilidade de Vini Jr ter condições de enfrentar o Atlético de Madrid, dia 10 de janeiro, pela Supercopa da Espanha. Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo em 13 jogos, com seis gols e três assistências.