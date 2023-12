Carlo Ancelotti oriente o time durante jogo do Real Madrid na Liga dos Campeões - Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Espanha - O técnico Carlo Ancelotti está mais perto do Real Madrid do que da seleção brasileira. A informação está na capa do site do jornal espanhol "Marca" desta sexta-feira, 15. A reportagem do periódico destaca que, nas últimas semanas, ocorreram duas circunstâncias que apontam para a permanência do italiano no clube merengue.

A primeira é pela "harmonia total" que existe entre treinador, jogadores, torcedores e dirigentes do Real Madrid. De acordo com o jornal, a convicção que existe por parte de todos é que Ancelotti é o homem perfeito para o clube.

Outro ponto é a situação da CBF. No dia 7 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF por 3 votos a 0 . A 21ª Câmara de Direito Privado considerou que o Ministério Público do Rio (MP-RJ) não poderia tratar de assuntos ligados à confederação, uma entidade privada. Nesse sentido, o jornal pontua que o acordo para que Ancelotti assumisse a Seleção ficou no passado.

O "Marca" ainda noticiou que é esperada uma reunião nos próximos dias entre Carlo Ancelotti e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para tratar do futuro do treinador.