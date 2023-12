Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBF, no Rio de JaneiroLucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/12/2023 20:34

Rio - Nesta sexta-feira, 15, o presidente em exercício da CBF, José Perdiz de Jesus, se reuniu na sede da entidade com representantes de clubes das Séries A e B do Brasileirão. Os diretores interinos Fernando Cabral, Pedro Capanema e Maurício Fonseca, o diretor de Registro da CBF, Ênio Gualberto, o diretor de Competições, Júlio Avellar, e a gerente jurídica da CBF, Regina Sampaio, também marcaram presença no encontro.

"Hoje foi mais uma reunião importante, em que levei uma mensagem de tranquilidade e transparência aos clubes. Essa tem sido a minha mensagem a todos. Tenho recebido representantes de clubes de várias séries e também de federações", disse Perdiz, ao site da CBF.

"Tenho conversado com profissionais da CBF de todas as áreas que fazem essa entidade funcionar, levando a todos a clareza da minha missão aqui, como presidente em exercício. O importante é que a CBF siga funcionando normalmente, sem prejuízo em todas as suas áreas, desde as competições, passando pelas diversas seleções brasileiras, masculina e feminina, seus pagamentos e outras atribuições", completou.



Na reunião, o presidente também assumiu o compromisso de que nenhuma atividade será paralisada - o que inclui competições nacionais e regionais. Ele ainda ressaltou que sua gestão é transitória e garantiu que atuará sempre com ética, transparência e imparcialidade. Sobre o processo eleitoral da entidade , Perdiz garantiu que será executado com rigor, lisura e transparência.

De acordo com a entidade, entre os clubes presentes na reunião estiveram o América-MG, Athletico, Atlético-GO, Avaí, Ceará, CSA, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza e Internacional.

SITUAÇÃO DA CBF

No dia 7 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF por 3 votos a 0 . A 21ª Câmara de Direito Privado considerou que o Ministério Público do Rio (MP-RJ) não poderia tratar de assuntos ligados à confederação, uma entidade privada.

Isso porque houve um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre MP e CBF, em março de 2022, que permitiu a convocação de uma Assembleia Geral, que elegeu Ednaldo Rodrigues, até então presidente interino.

Ademais, a corte também estabeleceu que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, atuaria como interventor na entidade até a convocação das novas eleições.