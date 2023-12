Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 14/12/2023 21:39 | Atualizado 14/12/2023 22:00

Rio - Fifa e Conmebol informaram à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (14), que acompanharão de perto o processo de eleições da entidade. Em carta conjunta, as duas autoridades solicitaram que o pleito não seja convocado até a chegada de representantes no Brasil.

A visita acontecerá em janeiro e as três partes conversarão sobre os casos recentes na CBF, que teve mudança na cadeira presidencial. Ednaldo Rodrigues foi deposto do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que nomeou José Perdiz, então presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) como interventor. As informações são do site "ge".

Na decisão do TJ, Perdiz teria de convocar eleições na CBF dentro de um período de 30 dias, a ser iniciado na última terça-feira (12 de dezembro).

A carta enviada pela Fifa e pela Conmebol, com assinatura de ambos os departamentos jurídicos, indica que a comunicação com a CBF deve ser assinada por Hélio Santos Menezes, diretor jurídico e de governança da confederação - isso ocorre devido ao artigo 64 da própria CBF, que coloca Hélio como o "Diretor mais idoso" e quem deverá convocar as eleições.