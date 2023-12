Messi foi eleito o craque da Copa do Mundo de 2022 - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 14/12/2023 19:53

Rio - Seis camisas utilizadas por Lionel Messi na campanha do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022 foram leiloadas por um valor estratosférico. O comprador, que não teve sua identidade revelada, desembolsou U$ 7,8 milhões (R$ 38,2 milhões na cotação atual) pelas peças.

O conjunto inclui peças que foram vestidas por Messi durante o primeiro tempo das partidas da Copa, incluindo a final contra a França. A única partida do Mundial que não está na lista é a vitória de 2 a 0 sobre a Polônia, na fase de grupos, quando a Argentina usou seu uniforme 2.

O lance vencedor do leilão foi dado no último minuto. Até esta quinta-feira (14), as peças estavam sendo vendidas por U$ 6,5 milhões (R$ 31,9 milhões)

O leilão foi realizado pela casa norte-americana Sotheby's e promovido por um parceiro comercial de Messi. Parte do valor arrecadado será doado a um hospital infantil em Barcelona.