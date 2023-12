Mateo Gamarra - Divulgação / Olimpia

Mateo GamarraDivulgação / Olimpia

Publicado 14/12/2023 18:20

Rio - Ventilado como possível reforço do Fluminense para a temporada de 2023, o zagueiro Mateo Gamarra, de 23 anos, que defende o Olimpia, estaria perto de fechar com o Athletico-PR. As informações são do jornalista Bruno Point, da ABC TV do Paraguai.

A situação ainda não está sacramentada e Gamarra ainda tem proposta de outros clubes do Brasil. Na atual temporada, o defensor entrou em campo em 45 jogos, fez três gols e deu uma assistência com a camisa do Olimpia.

O Fluminense deseja a contratação de zagueiros e já fechou com Antônio Carlos, do Orlando City. O Tricolor ainda deverá contratar outros nomes para função e tem Thiago Silva, do Chelsea, como possibilidade.