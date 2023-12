Sede do Bayern, em Munique - FOTO: CHRISTOF STACHE / AFP

Publicado 14/12/2023 16:55

Rio - O Bayern de Munique, da Alemanha, chegou ao futebol sul-americano, especificamente no Uruguai. Segundo a "Espn", os Bávaros concluíram o processo para se tornarem os acionistas majoritários do Racing de Montevidéu.



Os uruguaios serão administrados pela Red&Gold Football, empresa fundada neste ano e que também gere o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, que é mais um na lista de multiclubes dos alemães.

Em março deste ano, o Bayern enviou representantes ao Uruguai para conhecer as instalações do River Plate e do Montevideo Wanderers. No entanto, em outubro, o clube alemão se distanciou de ambas as equipes e decidiu pelo Racing pelo fato de já ser uma Sociedade Anônima Esportiva (SAD), o que facilitaria os trâmites jurídicos.



Presidente da SAD, o ex-atacante Fernando Cavenaghi, teve auxílio de Matías Demichelis, técnico do River Plate, ex-zagueiro e ex-treinador das categorias de base dos Bávaros. O argentino auxiliou nas trocas de informações e ajudou a fazer uma ponte entre os clubes.

O Bayern escolheu investir em um clube uruguaio por causa da segurança jurídica para se instalar no país e poder montar um centro para formação e contratação de jogadores. A ideia dos alemães é projetar o Racing no cenário nacional e poder disputar as competições sul-americanas.