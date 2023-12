Bola do Mundial de Clubes 2023 - Foto: Divulgação/ X @FIFAWorldCup

Publicado 14/12/2023 21:19

Arábia Saudita - Nesta sexta-feira, 14, acontecerão os dois jogos da segunda fase do Mundial de Clubes 2023. As partidas definirão os adversários de Fluminense e Manchester City na semifinal da competição. Por isso, abaixo, saiba data, horário e onde assistir aos jogos.

CLUB LEON (MEX) x URAWA REDS (JAP)

As duas equipes medirão forças no Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, em Jidá, a partir das 11h30 (de Brasília). A partida terá transmissão do "Fifa+", do "ge", do "globoplay" e da "CazéTV". O vencedor deste confronto vai enfrentar o Manchester City na fase semifinal.

AL AHLY (EGI) x AL-ITTIHAD (SAU)

Os dois times se enfrentarão no King Abdullah Sports City Stadium, em Jidá, às 15h (de Brasília). O jogo também terá transmissão do "Fifa+", do "ge", do "globoplay" e da "CazéTV". O vencedor desta partida enfrentará o Fluminense na fase semifinal.