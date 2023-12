Rebecca Welch vai apitar a partida entre Fulham e Burnley - Divulgação/FA

Publicado 14/12/2023 19:32

Inglaterra - Pela primeira vez na história o Campeonato Inglês terá uma partida apitada por uma mulher. Trata-se de Rebecca Welch, de 40 anos, que foi escalada para comandar o confronto entre Fulham e Burnley, válido pela 18ª rodada da competição e que está marcado para o dia 23 de dezembro.

Rebecca foi bastante elogiada por Howard Webb, chefe de arbitragem da Premier League.

"Rebecca é uma pessoa muito calma e focada em campo. Ela impõe muito respeito de uma forma bastante discreta. Tem uma boa leitura do jogo, é uma tomadora de decisões precisa e corre bastante em campo também", disse Webb que afirmou ter se impressionado com a exibição da árbitra em uma partida de uma divisão inferior da Inglaterra.

"Ela é uma autoridade muito determinada e se preparou muito fisicamente, tecnicamente e realmente merece esta oportunidade. Fui vê-la recentemente em um jogo da Championship (segunda divisão inglesa) e fiquei muito impressionado com o que vi em termos de seu domínio de jogo, boa leitura do jogo, também uma boa gestão dos jogadores, e não tenho dúvidas de que ela mostrará todas essas qualidades no jogo", completou.

Em janeiro deste ano, Rebecca Welsh se tornou a primeira mulher a comandar um jogo da Championship - segunda divisão da Inglaterra - entre Birmingham City e Preston North End. Ela também foi escalada para apitar a Copa do Mundo Feminina e participou de três jogos no torneio.