Edinho teve duas passagens pelo Fluminense entre as décadas de 1970 e 1980 - Reprodução/SporTV

Publicado 14/12/2023 18:25

Rio - Ex-jogador do Fluminense, Edinho concedeu entrevista ao site "Torcedores.com" e falou sobre a participação do Tricolor no Mundial de Clubes. Para ele, a equipe comandada por Fernando Diniz precisa ter cautela na semifinal e afirma que o time dá muitas chances aos rivais.

"Como é mata-mata, são jogos de pouquíssimo erro. Acho que o Flu tem total condições de ganhar, joga um futebol bonito. No entanto, dá muitas chances para o adversário. Não é normal o goleiro ser o melhor em quase todos os jogos", disse Edinho que citou o Al-Ittihad como um possível adversário na semi.

"O Fábio tem feito defesas importantíssimas e difíceis. O Fluminense precisa ceder menos chances. O adversário não pode ter tantas chances de fazer gol como vem acontecendo. Um time que tem Benzema, Kanté, Romarinho e outros bons nomes não precisa de muitas chances para marcar", completou o ex-jogador.



A estreia do Fluminense está marcada para a próxima segunda-feira (18). O adversário sairá da partida entre Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e o Al Ahly, do Egito. Para Edinho, o Fluminense terá dificuldades e não será o favorito caso enfrente a equipe saudita.

"Antes, não era difícil passar pelos times árabes. Agora, como o investimento que se propuseram a fazer, a coisa mudou de figura. Pelos nomes que tem, de relevância mundial, não precisa de muitas chances para fazer um gol. O treinador (Marcelo Gallardo) também é muito bom, apesar de não ter tido experiência fora da Argentina. O Fluminense não é favorito contra eles, nem pensar", finalizou.