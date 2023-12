Renato Augusto foi um dos principais destaques do Corinthians nesta temporada - Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

Publicado 14/12/2023 13:57

Com acordo encaminhado com o Fluminense, o meia Renato Augusto teve sua saída do Corinthians anunciada na tarde desta quinta-feira (14). Em vídeo publicado nas redes sociais, o Alvinegro paulista selecionou momentos do jogador com a camisa do clube e o agradeceu pelo seu tempo lá.



"Obrigado, Rei! O Sport Club Corinthians Paulista agradece ao atleta Renato Augusto por toda dedicação e entrega com o manto alvinegro e deseja sucesso ao rei!", escreveu o clube.

Ao REI, o agradecimento eterno da Fiel! #ObrigadoRenatoAugusto#VaiCorinthians pic.twitter.com/dSVC5S96Hb — Corinthians (@Corinthians) December 14, 2023 Renato Augusto, que também atuou pelo Corinthians entre 2013 e 2015, onde ganhou um Campeonato Brasileiro, retornou ao clube paulista em 2021 e, apesar das inúmeras lesões sofridas, se consolidou como uma das referências técnicas da equipe. O meia de 35 anos fez 15 gols e 19 assistências em 116 jogos nessa segunda passagem dele pelo Alvinegro.

De saída do Corinthians, Renato Augusto está muito próximo de acertar com o Fluminense. A tendência é que ele assine um contrato de dois anos com o Tricolor. Inclusive, Mário Bittencourt, presidente do clube das Laranjeiras, afirmou que a negociação com o meia está "bem encaminhada".

Além do Timão, o meia jogou no Flamengo, onde foi revelado. Fora do país, ele atuou pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, e pelo Beijing Guoan, da China.