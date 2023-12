Leo Fernández em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Leo Fernández em treinamento pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 14/12/2023 13:26

Rio - Um dos reforços que mais empolgou os torcedores do Fluminense durante a temporada foi Leo Fernández. Contratado junto ao Toluca, do México, o uruguaio, de 25 anos, poderá deixar o clube carioca no começo do ano que vem. De acordo com informações do portal "GE", o Barcelona, de Guayaquil, tem interesse na sua contratação.

Apesar de ter ficado fora da relação do Fluminense para a disputa do Mundial de Clubes, Leo deseja permanecer. O apoiador tem contrato somente até o meio do ano, porém, acredita que pode render mais na próxima temporada. O exemplo de Jhon Arias, que chegou ao Tricolor em 2021, mas que começou a se destacar em 2022 segue como um espelho.

O Tricolor tem o direito de exercer a opção de compra de Leo Fernández até junho de 2024 para assinar em definitivo por quatro anos. O valor é de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 39,36 milhões). O meia entrou em campo em 20 partidas, fez um gol e deu uma assistência.