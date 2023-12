Renato Augusto está próximo de fechar com o Fluminense - Mauro Pimentel/AFP

Renato Augusto está próximo de fechar com o FluminenseMauro Pimentel/AFP

Publicado 14/12/2023 15:11

Rio - Próximo de um acordo com o Fluminense, o meia Renato Augusto se despediu do Corinthians, nesta quinta-feira (14). Através de seu perfil oficial no Instagram, o atleta publicou um vídeo com seus grandes momentos com a camisa do clube paulista e um texto em agradecimento.

"É com lágrimas nos olhos que me despeço de vocês… Eu sabia que esse dia chegaria, mas a verdade é que nunca estamos preparados para a despedida", escreveu o jogador.

O meio-campista também teve sua saída anunciada pelo Corinthians. Em publicação nas redes sociais, o clube agradeceu pelo seu tempo vestindo a camisa do Timão, além da dedicação e a entrega no período. . Em publicação nas redes sociais, o clube agradeceu pelo seu tempo vestindo a camisa do Timão, além da dedicação e a entrega no período.

Renato Augusto, que também atuou pelo Corinthians entre 2013 e 2015, onde ganhou um Campeonato Brasileiro, retornou ao clube paulista em 2021 e, apesar das inúmeras lesões sofridas, se consolidou como uma das referências técnicas da equipe. O meia de 35 anos fez 15 gols e 19 assistências em 116 jogos na segunda passagem.

Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, revelou que a negociação com o atleta está "bem encaminhada". O meia está muito próximo de acertar com o Fluminense. A tendência é que ele assine um contrato de dois anos.

Além do Timão, Renato jogou no Flamengo, onde foi revelado. Fora do país, ele atuou pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, e pelo Beijing Guoan, da China.