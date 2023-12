Fábio - Mailson Santana / Fluminense

FábioMailson Santana / Fluminense

Publicado 14/12/2023 17:20

Rio - Jogador mais experiente do elenco do Fluminense, o goleiro Fábio, de 43 anos, passou por um intensivo para conseguir se adequar ao modelo de jogo de Fernando Diniz. Em participação no documentário da GloboPlay, "Todo dia é dia 4 de novembro", feito por conta do título da Libertadores, o técnico afirmou que o goleiro chegou dois meses mais cedo no treinamento para evoluir o seu jogo com os pés.

"Nos dois primeiros meses, o Fábio chegava meia hora antes para realizar o treinamento com o pé. Pouco a pouco ele foi melhorando e se adaptou ao modelo", afirmou Fernando Diniz.

Com contrato até o fim de 2025, o goleiro entrou em campo em 126 partidas com a camisa do Fluminense. Ele conquistou uma Libertadores e dois Campeonatos Cariocas.