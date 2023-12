Nino é o capitão do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Nino é o capitão do FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 14/12/2023 16:44

A estreia do Fluminense no Mundial de Clubes acontece na próxima segunda-feira (18), às 15h, contra o vencedor de Al-Ittihad contra Al-Ahly. Visando a vaga para a grande final da competição, o capitão do Tricolor, Nino, afirmou que as semifinais, ou contra a equipe saudita, ou a egípcia, será muito difícil, e afirmou que o elenco tem que focar na preparação.

"Temos dias muito importantes aqui. Contra um adversário que, independentemente de quem seja, será muito difícil na semifinal. Esperamos estar bem preparados", afirmou Nino.

O Fluminense fez seu primeiro treinamento na Arábia Saudita nesta quinta-feira (14) com força total, e fará trabalho com bola nos três dias seguintes. O adversário do Tricolor nas semifinais do Mundial será definido na sexta-feira, às 15h (horário de Brasília).