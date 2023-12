Germán Cano e John Kennedy são ídolos do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Arábia Saudita - Já em Jidá, cidade que recebe o Mundial de Clubes 2023, os jogadores do Fluminense e o técnico Fernando Diniz participaram do Media Day. Por meio das redes sociais, o Tricolor postou um vídeo com bastidores do dia. Confira abaixo:

Amo esta resenha de Media Day com os Campeões da América. pic.twitter.com/cn6aYM9zmF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 14, 2023

A estreia do Fluminense no Mundial de Clubes acontecerá na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City Stadium. O adversário será o vencedor do confronto entre Al Ahly, do Egito, e Al-Ittihad, da Arábia Saudita.