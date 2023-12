Lucas Mariano é um dos principais nomes do basquete brasileiro - Divulgação/FIBA

Lucas Mariano é um dos principais nomes do basquete brasileiroDivulgação/FIBA

Publicado 14/12/2023 17:50

São Paulo - Contratação acertada por parte do Flamengo para sua equipe de basquete, o pivô Lucas Mariano teve punição atualizada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e foi suspenso até 28 de junho de 2025. A pena provisória era de oito meses, e o jogador ainda pode entrar com um recurso.

Lucas Mariano foi pego no doping em janeiro, quando testou após a partida entre Franca (seu clube na época) e São Paulo pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Foram mais de cinco meses entre o resultado e a suspensão provisória, e, neste período, a equipe francana conquistou Super 8, BLCA (Champions League America) e o NBB - com Mariano em quadra e sendo destaque.

O jogador, que era figura carimbada nas convocações da seleção brasileira, caiu nas substâncias furosemida e hidroclorotiazida, diuréticos, e sibutramina, um inibidor de apetite. Lucas Mariano sempre esteve nos holofotes do basquete brasileiro por seu corpo avantajado.

Com a suspensão ampliada pare até o fim do primeiro semestre de 2025, Lucas Mariano, caso não tenha um possível recurso aprovado, perderá o Pré-Olímpico de Basquete, em julho de 2024. A suspensão provisória de oito meses o liberaria para as atividades em fevereiro.

Lucas Mariano acumula temporadas marcantes por Franca, onde é ídolo, além de Mogi das Cruzes, Bauru, São Paulo, Vasco da Gama e Botafogo - pelo Alvinegro, em 2019, foi campeão da Liga Sul-Americana com o time comandado por Léo Figueiró, na temporada interrompida pela pandemia da Covid-19.