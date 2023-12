Stadion Shopping Center, a casa do Vozdovac, da Sérvia - Divulgação/Vozdovac

Publicado 14/12/2023 21:09

Sérvia - Construído na cobertura do Stadion Shooping Centre, em Belgrado, na Sérvia, o Estádio Vozdovac recebeu licença da Uefa para receber jogos das fases iniciais da Liga dos Campeões e da Liga Europa. A arena foi inaugurada em agosto de 2013 e acomoda até 5.175 torcedores.

Atualmente casa do FK Vozdovac, o estádio em sua arquitetura inicial se chamava Bojan Matic Stadium e foi criado em 1912. No entanto, foi demolido em 2011 para construção do shopping e reaberto dois anos depois na parte superior do centro comercial.

Nascido em 2005 como fusão de uma equipe com o mesmo nome com o clube Zeleznik, o Vozdovac disputa a primeira divisão da Sérvia, mas está longe do patamar dos tradicionais Estrela Vermelha e Partizan.

A liberação da Uefa é provisória e só vale para fases preliminares por conta do regulamento de competições da entidade, que prevê capacidade mínima para 8 mil espectadores em jogos de fase de grupos.