Farid Germano fez sons de macaco enquanto imitava a comemoração do goleiro Kidiaba - Reprodução

Publicado 15/12/2023 19:44

Rio - O influenciador gremista Farid Germano Filho, que integrava o elenco da versão gaúcha do programa "Os Donos da Bola", foi demitido pela Band na tarde desta sexta-feira (15). Ele foi acusado de racismo ao fazer sons de macaco enquanto imitava a comemoração do goleiro Kidiaba, que defendeu o Mazembe, clube da República Democrática do Congo, no Mundial de Clubes em 2010 e acabou sendo carrasco do Internacional.

A atitude de Farid causou revolta em grupos de negros no Rio Grande do Sul, nos torcedores do Inter e na diretoria da emissora. O influenciador foi afastado imediatamente do programa e a emissora excluiu de seu canal no YouTube o trecho do programa no qual Farid fez a imitação.

No programa desta sexta, o apresentador dos "Donos da Bola", Filipe Gamba, pediu desculpas pela atitude de Farid.

"Eu quero passar pra vocês a minha verdade, a minha interpretação daquilo que aconteceu ontem aqui. Eu e meus colegas sempre pautamos nossas carreiras combatendo todo tipo de discriminação. E o que aconteceu aqui ontem foi uma discriminação: o Farid, imitando o Kidiaba, emitindo sons de macaco. Uma mensagem racista, transmitida por este programa", declarou.