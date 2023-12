Ashour marcou um dos gols do al Ahly sobre o Al-Ittihad. Ele é um dos cinco titulares que não enfrentaram o Flamengo - Divulgação/Al Ahly

encara o Fluminense, às 15h (de Brasília), no Estádio Rei Abbdulah, por uma vaga inédita na final.

O Al Ahly se garantiu na semifinal a o vencer por 3 a 1 os donos da casa do Al-Ittihad , e terá o segundo confronto contra um clube do Rio no Mundial de Clubes, em 2023. O time egípcio foi derrotado por 4 a 2 pelo Flamengo em fevereiro e, no dia 18,

Gigante do futebol africano, o Al Ahly tem uma torcida gigante e que é conhecida pela bonita festa e apoio ao time. Mostrou isso no duro confronto pelo terceiro lugar com o Flamengo, no Mundial de 2022, disputado em fevereiro deste ano, no Egito.



O jogo contra o Flamengo em fevereiro

Com duas viradas, o confronto só foi definido no fim, após uma expulsão de um jogador egípcio. Gabigol abriu o placar logo aos 11 minutos, de pênalti, mas o Al Ahly buscou o empate ainda no primeiro tempo, aos 38.



E no segundo virou o placar aos 15. O time era melhor, mas acabou prejudicado com a expulsão de Abdelfattah, aos 24. Oito minutos depois, o Flamengo, que passou a pressionar, empatou com Pedro. E virou na sequência com Gabigol, em mais um pênalti, aos 40.



Com o jogo ganho, o Rubro-Negro fechou o placar com Pedro, contra um adversário duro e que agora pega o Fluminense em busca de sua primeira final. Daquele time que jogou 10 meses atrás, seis foram titulares contra o Al-Ittihad, nesta sexta-feira.



Al Ahly em Mundiais

Em nove participações no Mundial de Clubes, o Al Ahly chegou à quinta semifinal. Por três vezes foi terceiro lugar, em 2006, 2020 e 2021, sua melhor posição. E agora tem nova chance de superar essa marca.



Assim como foi contra o Flamengo, o Fluminense agora sabe que vai enfrentar um time que não fica apenas se defendendo, e gosta de sair em transições rápidas da defesa para o ataque, o que costuma ser um problema para a equipe de Fernando Diniz.



Al Ahly chega melhor fisicamente, com apenas 16 partidas disputadas contra um



Desta vez, ocontra um Tricolor em fim de temporada e com 70 jogos nas costas