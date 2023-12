Al Ahly, do Egito, será o adversário do Fluminense na semifinal do Mundial - Divulgação/Al Ahly

Publicado 15/12/2023 16:55

Arábia Saudita - O Fluminense conheceu seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Nesta sexta-feira (15), no Estádio King Abdullah Sports City, o Al-Ittihad, anfitrião da competição que conta com os astros Kanté e Benzema, foi atropelado pelo Al Ahly, do Egito, por 3 a 1. A equipe africana mostrou que deve dar trabalho para os comandados de Fernando Diniz na briga por uma vaga na final.

O Al Ahly foi superior diante dos sauditas do Ittihad em toda a partida. O placar foi aberto aos 21 minutos em cobrança de pênalti de Ali Maaloul, e a equipe só foi assustada na primeira etapa na reta final, quando Benzema teve a chance de empatar e, também da marca do pênalti, parou nas mãos do ídolo egípcio Mohamed El-Shenawy.

Um estilo de jogo inteligente e bem organizado pelo técnico suíço Marcel Koller, sobrou principalmente nas transições explorando velocidade e espaço pelos lados. O sul-africano Percy Tau, camisa 10 que atua pela direita, e El Shahat (autor do segundo gol em contra-ataque com linda finalização), pela esquerda, foram os destaques do Al Ahly.

Os contra-ataques armados para cima do Al-Ittihad do segundo tempo precisarão ser bem analisados por Diniz. Quando se viu em situação desconfortável, o time africano arrancou duas vezes em três minutos, aos 14 e aos 17, para ampliar o marcador - o terceiro foi anotado por Emam Ashour, após jogada rápida com troca de passes dentro da área. Nos acrésimos, Benzema descontou livre em rebote dentro da pequena área.

O que era esperado um confronto protagonizando duelo entre Germán Cano e Benzema, virou a chave para a atenção que o Fluminense precisará ter contra os africanos na segunda-feira (18), a partir das 15h (de Brasília). O tradicional Al Ahly, que é 11 vezes campeão continental e figura carimbada nas edições do Mundial, mostrou que pode dificultar a vida do Tricolor em caso de desatenção.

Na outra chave do Mundial de Clubes da Fifa, o Urawa Reds (JAP) eliminou o Leon (MEX) com vitória por 1 a 0 e irá enfrentar o Manchester City na semifinal, esta na terça-feira (19). A grande decisão será no dia 22 (sexta), também no Estádio King Abdullah Sports City.