Bruno Méndez pertence ao Corinthians desde 2019 - Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

Publicado 15/12/2023 15:31

Um dos alvos do Flamengo para a próxima temporada, o zagueiro Bruno Méndez não renovará com o Corinthians e ficará livre no mercado. O uruguaio tinha uma opção de extensão de contrato desde abril, mas decidiu não exercê-la e fica liberado para acertar com um novo clube. As informações são do "ge".

O Flamengo negocia com Bruno Méndez desde outubro. Entretanto, com a reta final do Campeonato Brasileiro e a chegada de Tite, as negociações estagnaram. Com a aprovação do treinador, as conversas retomaram e o Rubro-Negro é um dos clubes que desejam a contratação do uruguaio.

Entretanto, o Flamengo não é o único clube que deseja a contratação de Bruno Méndez. Segundo a imprensa espanhola, o Granada busca a contratação do zagueiro, que seria indicação do treinador Alexander Medina, que o comandou no Internacional.

A saída sem custos de Bruno Méndez, entretanto, é péssima para o Corinthians. O clube paulista desembolsou R$ 18,5 milhões no jogador em 2019, ao comprá-lo do Montevideo Wanderers, do Uruguai, e o emprestou ao Internacional entre junho de 2021 e de 2022. No Alvinegro, nunca se firmou como unanimidade na defesa, e deixa a equipe com 117 jogos, um gol e duas assistências.